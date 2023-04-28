İsmail Saymaz'dan TOGG tepkisi: Sanki toplum daha önce öküz arabasıyla gidiyordu

Gazeteci İsmail Saymaz, Togg için tartışılacak ifadeler kullandı. Saymaz, katıldığı programda "Sanki bu toplum hiç araba görmemiş. Sanki bu toplum daha önce öküz arabalarıyla gidiyordu" dedi.

Türkiye'nin dört bir yanında tanıtılan Togg, 14 Mayıs seçimleri öncesi iktidarla muhalafet arasında tartışma konusu oldu.

Herkesin ilgisini çeken ve çok yakında trafikte olması beklenen Togg için Sözcü yazarı İsmail Saymaz'dan tartışılan ifadeler geldi.

Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında konuşan Saymaz, "Anadolu'ya köy köy gönderiyorlar. Kardeşim siz delirdiniz mi Türk milletini bu duruma sokmaya utanmıyor musunuz? Arabayı şehrin merkezine çekmişler, aynasını tutan mı dersiniz lastiğini kavrayan mı? Yahu bu milleti bu hale seçim propagandası yapacaksınız diye düşürmeye ne hakkınız var" dedi.