BIST 4.801
DOLAR 19,43
EURO 21,43
ALTIN 1.237,78
GÜNCEL

Erdoğan: Ülkemiz 60 senelik gecikmenin ardından nükleer güç sahibi ülkeler ligine yükselmiştir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık Akkuyu nükleer tesis hüviyeti kazanmıştır. Ülkemiz 60 senelik gecikmenin ardından nükleer güç sahibi ülkeler ligine yükselmiştir"

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS), bugün gerçekleşen törenle "nükleer tesis" statüsüne kavuştu. İlk yakıt verme törenine Başkan Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin videokonferans yöntemiyle katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törende yaptığı açıklamalar şöyle:

Bugün Türkiye'yi dünyanın nükleer güç sahibi ülkeler arasına sokacak büyük hamlenin sevincini paylaşmak için bir aradayız. Bu törenle milletimize olan bir sözümüzü gerçekleştirmiş oluyoruz. Akkuyu NGS'nin üretime geçmesinden bir önceki aşaması olan nükleer yakıtların santral sahasına getirilmesine şahitlik ediyoruz. 

Artık Akkuyu nükleer tesis hüviyeti kazanmıştır. Ülkemiz 60 senelik gecikmenin ardından nükleer güç sahibi ülkeler ligine yükselmiştir.

"2028'e kadar santral hizmete girecektir"
Avrupa komisyonu nükleer enerjiyi yeşil enerji ilan ederek bu konudaki tereddütleri gidermiştir. Projemize en başından beri destek veren Putin başta olmak üzere tüm Rusya makamlarına şükranlarımı sunuyorum. Her biri 1200 megawatt güce sahip 4 reaktörlü santral inşa ediyoruz. Milli bütçemize yük getirmeyen finansman modeliyle hayata geçirilmiştir. Akkuyu Rusya ile aramızdaki en büyük ortak yatırımdır. 20 milyar dolarlık proje Rosatom tarafından tasarlanmış ve inşa edilmiştir. Bakım, işletme ve santraller için işletmeden çıkarma işlemlerinin sorumluluğu yükleniciye aittir. 2028'e kadar santral hizmete girecektir.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Antalya’da denizde oluşan hortum kamerada
Antalya’da denizde oluşan hortum kamerada
Meral Akşener mitingde vatandaşlara kızdı! 'Oğlum ne yapıyorsunuz? Azıcık susun ya'
Meral Akşener mitingde vatandaşlara kızdı! 'Oğlum ne yapıyorsunuz? Azıcık susun ya'
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Depremin merkez üssü Elbistan’da ağır hasarlı bina çöktü
Depremin merkez üssü Elbistan’da ağır hasarlı bina çöktü
Balıkesir'i sağanak yağış vurdu! Araçlar suda böyle sürüklendi o anlar kamerada
Balıkesir'i sağanak yağış vurdu! Araçlar suda böyle sürüklendi o anlar kamerada
Denizli'deki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı! Oturan adama 7 el böyle ateş etti
Denizli'deki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı! Oturan adama 7 el böyle ateş etti
Cinayet gibi kazada ölenlerin isimleri belli oldu
Cinayet gibi kazada ölenlerin isimleri belli oldu
Şanlıurfa'da öğrenci dehşeti! Silahla okulu bastı, tetiği peş peşe çekti o anlar kamerada
Şanlıurfa'da öğrenci dehşeti! Silahla okulu bastı, tetiği peş peşe çekti o anlar kamerada
Cüneyt Özdemir canlı yayında 'Seçimi soğan mı yoksa Togg mu kazandırır" anketi yaptı! Abdulkadir Selvi haklı çıktı
Cüneyt Özdemir canlı yayında 'Seçimi soğan mı yoksa Togg mu kazandırır" anketi yaptı! Abdulkadir Selvi haklı çıktı
Bursa'da gençler birbirine girdi! 15 kişilik grubun kavgası kamerada
Bursa'da gençler birbirine girdi! 15 kişilik grubun kavgası kamerada
Komedi filmi gibi kumar operasyonu: “Nikah kıyıyorduk”
Komedi filmi gibi kumar operasyonu: “Nikah kıyıyorduk”
Ali Babacan neye uğradığını şaşırdı! Yüzüne söyledi: Ne zaman yargılanacaksınız
Ali Babacan neye uğradığını şaşırdı! Yüzüne söyledi: Ne zaman yargılanacaksınız