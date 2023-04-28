Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Atatürk Havalimanı" başlıklı video

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Atatürk Havalimanı" başlıklı yeni bir video yayımladı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Atatürk Havalimanı" başlıklı yeni bir video yayımladı. Videoda Atatürk Havalimanı'nı havacılık ve uzay çalışmalarının merkezi haline getirileceğini duyuran Kılıçdaroğlu, Amerika'daki Sierra Nevada (SNC) şirketinin sahipleri Eren Özmen ve Fatih Özmen ile de görüştüğünü söyledi. "Amerikalılar, bizim evlatlarımızdan bizim beyinlerimizden işte böyle yararlanıyorlar" diyen Kılıçdaroğlu, projenin iki isimle birlikte gerçekleştirileceğini söyleyerek, "kendi mekiklerimizi geliştireceğiz" dedi.