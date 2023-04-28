Almanya'da 14 Mayıs seçimleri için bir Türk oy kullanırken paylaştı görüntüler olay oldu

Yurt dışında oy kullanma işlemi başlarken Almanya'da bir gurbetçinin oy kullanırken paylaştığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy verme işlemleri başladı.

Türklerin en çok yaşadığı ülkelerin başında gelen Almanya'da bir Türk, oy verme işlemine ait görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Görüntülerde oy pusulasındaki diğer üç adayın üzerine salatalık, patates ve soğan bırakan kişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resminin altına "evet" mührünü basıyor.

1 avro olmuş 22 TL

Paylaşımın altına çok sayıda yorum geldi. Kimi kullanıcılar saygısızlık ve terbiyesizlik olarak görürken kimileri de "1 avro olmuş 22 TL. fazla söze gerek yok." yorumunda bulundu.

Bir başka yorumcu da "Bende yurt dışında euro veya dolarla maaş alsam Türkiyenin ekonomi politikasını çok beğenirim. Biriktirdiğim para Türkiye de çok şey alır." ifadelerini kullandı.