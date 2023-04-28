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SEÇİM

Ümit Özdağ ile Ahmet Davutoğlu, Konya'da karşılaştı! "Ahmet Bey gel ya..." diye aşağı çağırdı ama...

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Konya'da seçim gezisinde karşılaştı. Davutoğlu otobüste halkı selamlarken karşılaştığı Ümit Özdağ'a el sallarken, Özdağ'ın "Ahmet Bey gel ya..." teklifine yanıt vermedi.

Konya'da iki genel başkanın seçim gezisi çakışınca ortaya ilginç görüntüler ortaya çıktı. Konya’da vatandaşla bir araya gelen Zafer partisi lideri Ümit Özdağ, seçim otobüsü ile şehri dolaşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile karşılaştı.

Özdağ ve Davutoğlu birbirine el salladı. Ümit Özdağ'ın "Yav Ahmet Bey aşağı gel ya..." çağrısına Ahmet Davutoğlu gülerek ve el sallayarak karşılık verdi. Ahmet Davutoğlu'nu taşıyan Gelecek Partisi seçim otobüsü durmadan yoluna devam etti.

Ümit Özdağ-Ahmet Davutoğlu polemiği

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısının ardından yaptığı açıklamada, "Ahmet Davutoğlu, sen sustuğun için insanlar ölüyor. Korkma, çık Haziran, Kasım arasında ne oldu anlat!" demişti. Bu sözlere tepki gösteren Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan'a yanıt verdi. Özdağ, "Ahmet Davutoğlu Türk halkından gerçekleri gizliyor çünkü Erdoğan’dan korkuyor" demişti.

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