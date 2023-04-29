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A Haber canlı yayınında Meral Akşener için çirkin sözler! 'Teröriste eli değmediyse başka şekilde değmiştir'

A Haber canlı yayınında "Elime terörist eli değmemiştir" diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için "Teröriste eli değmemesi mühim değil, başka şekilde değmiştir" diyen siyaset bilimi Orhan Erim'e büyük tepki. A Haber'in önüne giden İYİ Partililer, "Bunun hesabını vereceksiniz" dedi.

14 Mayıs seçimlerine gidilirken A Haber canlı yayınında siyaset bilimci Onur Erim, “Bu elime, bugüne kadar terörist eli değmedi” diyen İYİ Parti lideri Meral Akşener'e yönelik skandal ifadeler kullandı sözler sarfetti.

Sunucu Merve Türkay, "Diyor ki Meral Hanım, 'Benim elim teröristin eline bugüne kadar değmedi vallahi de billahi de' dedi. Seçmeni ikna edici bir açıklama mı sizce?" sorusunu yöneltti.

Onur Erim ise "Eli değmemesi çok mühim değil başka bir şekilde değmiştir, bilemem" ifadelerini kullandı. Skandal sözler, kısa sürede sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'in danışmanlığını yapmış olan Onur Erim'in sözleri İYİ Partilileri çıldırttı. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım, Twitter hesabı üzerinden “Tüm İstanbul il teşkilatımızı, Genel Başkanımıza dil uzatan Onur Erim denen terbiyesize haddini bildirmek üzere A Haber önünde yapacağımız basın açıklamasına çağırıyoruz. Bu ahlaksızlık, terbiyesizlik yanınıza kalmayacak! Hesap vereceksiniz!” paylaşımı yaptı.

Bu çağrının ardından İYİ Partililer Turkuaz Medya önünde toplandı. Onur Erim’e tepki gösteren İYİ Partililer “Akşener Başbakan” sloganları attı.

Kürat Zorlu? Hesabını vereceksiniz...

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, konuyla ilgili şunları söyledi: “Bu akşam @ahaber kanalında Genel Başkanımız Sn.Meral Akşener'i hedef alan seviyesiz ve hadsizce bir değerlendirme kamuoyuna yansımıştır.   Bu nezaketsiz ve seviyesiz üslubun benzerleri daha önce de milletimizin gözleri önünde cereyan etmiştir.

İsmi geçen medya kuruluşunun Türk milletinden ve sayın Genel Başkanımızdan derhal özür dileme yükümlülüğü bulunmaktadır. Ancak ne yazık ki, her defasında bu siyaset anlayışı insanlarımıza bir rutin olarak sunulmaktadır.

Şüphesiz Türkiyemiz bu tabloyu hak etmemektedir. Biz İYİ Parti olarak dün olduğu gibi bugün de bu seviyesizliğe karşı mücadelemizi sürdürecek ve böylesi tahriklere ortak olmayacağız.

İnanıyoruz ki, 14 Mayıs'ta milletimizin desteği ile sandıkta hesabını soracak ve başta kadınlarımız olmak üzere hep birlikte tarih yazacağız.”

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