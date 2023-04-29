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İstanbul Taksim'de yarı çıplak İspanyol turist ortalığı birbirine kattı

İSTANBUL Taksim'de yarı çıplak halde iş yerlerine ve otellere girmeye çalışan bir İspanyol erkek ortalığı birbirine kattı. Çevredekilerden büyük tepki gören turiste, olay yerine gelen polis ekiplerince müdahale edildi.

Geçtiğimiz hafta, Beyoğlu Sıraselviler Caddesi’nde meydana gelen olayda, İspanya vatandaşı olduğu öğrenilen bir turist yarı çıplak halde yolda dolaşmaya başladı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında caddede gezen turist, bir süre sonra iş yerlerine ve otellere girmeye çalıştı. Bunun üzerine İspanyol turist, esnaftan ve görevlilerden tepki gördü. Bir otel görevlisi, içeri girmek için ısrar eden turisti iterek yere düşürdü. Dakikalarca düştüğü yerden kalkmayan turist, bir süre sonra doğrularak bir polis aracının önünde durdu.

Ekip aracına binmek istemedi, polisle tartıştı

Polis ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinde yara ve çizikler olduğu görülen turistle konuştuktan sonra onu araca bindirerek emniyete götürmek istedi. Turist önce araca binmeyi kabul etse de daha sonra araçtan inmek istedi. O sırada turist ile polisler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Bunun üzerine polis, olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekiplerince kontrolü yapılan turist, polis eşliğinde ambulansla hastaneye götürüldü.

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