Pelikanın midesinden bakın neler çıktı?
Kocaeli’deki doğal yaşam parkında bir pelikan pet şişe yuttu. Görevlilerin müdahalesiyle pet şişe pelikanın midesinden çıkarıldı. O anlar kameraya böyle yansıdı.
Kocaeli’de Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya’da pelikan, bir ziyaretçinin atmış olduğu pet şişeyi yuttu.
Durumun fark edilmesi üzerine Ormanya’da bulunan uzman ekipler tarafından pelikana müdahalede bulunuldu.
Ardından pelikan yeniden gölete bırakıldı. Pelikanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.