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Ekrem İmamoğlu'na sahnede telefon atıldı! 'Yavrum telefonunu attın la kerata...'

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Alanya Millet Buluşması’nda ilginç anlar yaşadı. Bir gencin sahneye telefonunu atması üzerine renkli görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 14 Mayıs seçimleri öncesinde Alanya'da düzenlenen mitingde konuştu. Konuşması sırasında sahneye atılan telefon, İmamoğlu'nun renkli görüntüler vermesine sebep oldu.

"Yavrum telefonunu attın la kerata..." diyen İmamoğlu, "Sakın telefon atmayın başıma maşıma gelir valla" diyerek uyarıda bulundu. Ardından da sahneye atılan telefondan mitinge gelenlerle selfie çekilip telefonu sahibine gönderdi:

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