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Kiracı 70 yaşındaki ev sahibine saldırdı! Yerde yatan adamın yüzüne böyle tekme attı o anlar kamerada

İSTANBUL Fatih’te kiracısının evden çıkmasını isteyen 70 yaşındaki adam, kiracısı tarafından darp edildi. Kiracının, ev sahibi yaşlı adamın yüzüne attığı tekme anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Yavuz Selim Mahallesi Ali Naki Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, kiracısının evden çıkmasını isteyen yaşlı adam, kiracısı tarafından sokak ortasında darp edildi. Yaşlı adamın yüzüne tekme atan kiracının o anları, cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın olduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan yaşlı adamı ambulans ile hastaneye kaldırdı.

“Hacı amcanın çocukları geldikten sonra kaçtılar”

Olayın yaşandığı ana şahit olan bir vatandaş, “Burada esnafım, Hacı amcanın çocuklarını tanıyorum. Burada mal sahibi, kiracı tartışması yaşandı. Mal sahibi, kiracının 3 yıldan beri çıkmasını istiyormuş. Hacı ağabey, 'Evden çıkın, oğlum buraya gelecek' dediğinde yabancı uyruklu kiracı, kardeşleri ve akrabaları ile birlikte amcayı burada darp ediyorlar. Yaşlı amcaya tekme atıp, saldırıyorlar. Hacı amcanın çocukları geldikten sonra kaçtılar. Amcanın durumu kötüydü, darp edilmişti. Olayı görenler olarak hemen amcaya müdahale ettik” ifadelerini kullandı.

Görgü şahitlerinin iddiasına göre yaşlı adamı darp edenlerin kaçtığı ifade edildi.

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