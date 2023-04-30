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Kuzey Marmara Otoyolu gişelerindeki kavga kamerada

Kuzey Marmara Otoyolu gişelerinde görevli ile otomobil sürücü arasında kavga çıktı. Sürücünün arkadaşlarının da dahil olmasıyla tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Eyüpsultan’ın Kemerburgaz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobille seyir eden bir grup genç Kuzey Marmara Otoyolu'na girmek istedi. Sistemde yaşanan teknik arızadan dolayı gişelerden geçemeyen gençler ile gişe görevlisi arasında tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Otomobilde bulunan gençlerden birisi aracın üzerine çıkarak, kabinde bulunan gişe memuruna uçarak yumruk attı. Korku dolu kavgada tekmeler ve yumruklar havada uçuştu. Kavga araya diğer sürücülerin girmesiyle son buldu. Kavga bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

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