Şirin Payzın'dan canlı yayında gaf! Uysal yerine Onay deyince sosyal medyanın diline düştü

Millet İttifakı'nın dün düzenlediği İzmir mitingini canlı yayında ekranlara getiren HALK TV'de ilginç anlar yaşandı. Gazeteci Şirin Payzın Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın ismini şaşırdı. Gültekin Uysal yerine ünlü spor spikeri Güntekin Onay'ın adını telaffuz eden Payzın, yaptığı gaf sonrasında hatasını düzeltti ama sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı.

Millet İttifakı'nın İzmir mitingini canlı yayında ekranlara getiren Halk Tv'de gazeteci Şirin Payzın, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın adını yanlış telaffuz etti. Ünlü spor spikeri Güntekin Onay'ın adını söyleyen Payzın, saniyeler sonra hatasını düzeltip Gültekin Uysal'ın adında düzeltmeye gitti. Payzın'ın yapmış olduğu gaf, sosyal medyada da gündem olurken kullanıcılar "Adını bile bilmedikleri adamı Cumhurbaşkanı Yardımcısı yapacaklarmış. Müthiş!" gibi yorumlarda bulundu.