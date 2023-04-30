Almanya'da Müslüman 2 çocuk ailesinden zorla alınarak çocuk esirgeme kurumuna verildi

Almanya'nın Bremerhaven kentinde iddialara göre ailelerinin LGBT'nin İslam dininde yer almadığına dair bilgiler öğrettiği gerekçesiyle Müslüman 2 çocuk, ailelerinden zorla alınarak çocuk esirgeme kurumuna verildi. Çocukların polis tarafından ailelerinden koparıldığı anların sosyal medyada paylaşılmasıyla olaya tepki yağdı.

Almanya'nın Bremen eyaletine bağlı liman kenti Bremerhaven'de yaşayan göçmen ve Müslüman bir ailenin 2 çocuğu, polis gözetimi altında çocuk esirgeme kurumu yetkilileri tarafından alındı. İddialara göre, ailenin çocuklara LGBT'nin İslam dininde yerinin olmadığını öğretmesi nedeniyle 2 çocuk çocuk esirgeme kurumuna gönderildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, polisler tarafından zorla ailelerinden koparılan çocukların görüntüleri yürek burktu. Büyük tepki toplayan görüntülerde, çocuğun ağlamasına ve direnmesine rağmen polis ve çocuk esirgeme kurumu yetkilileri tarafından evden çıkarıldığı görüldü. Aile üyeleri, çocuklarından birinin hasta olduğunu ve durumdan etkilenerek sağlık sorunları yaşayabileceğini söyledi. Polis ise çocuk esirgeme kurumu tarafından görevlendirildiklerini ve bu doğrultuda mahkeme kararını uyguladıklarını belirtti.

Polis tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, olayla ilgili spekülasyonlara yer verilmemesi gerektiği kaydedildi. Polis, görüntülerin yanlış yorumlandığını ve çocukların mahkeme kararıyla ailelerinden alındığını ifade etti.