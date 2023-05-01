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BİLİM - TEKNOLOJİ

Milli Muharip Uçağın adı 'Kaan' oldu isim babası bakın kim çıktı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Muharip Uçağın adının "KAAN" olduğunu açıkladı.

Dünyada adından söz ettiren gelişmiş özelliklere sahip savunma sanayinin gözbebeği Hürkuş ve Milli Muharip Uçak 'Kaan' pistte birlikte yürüyüş gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli muharip uçağın adının Kaan olduğunu söyledi.

Türk havacılığı için tarihi gün gerçekleşti. Savunma sanayinin büyük başarılarından olan Hürkuş ve Milli Muharip Uçak 'Kaan' pistte birlikte yürüdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli muharip uçağın isminin Kaan, isim babasının ise MHP lideri Devlet Bahçeli olduğunu söyledi.

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