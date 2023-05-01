BIST 4.618
DOLAR 19,46
EURO 21,43
ALTIN 1.240,22
OTOMOBİL

Togg ezber bozdu ilk şanslılara tırla evlerine kadar götürülüp teslim edildi görüntüler beğeni topladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Togg, üretim aşamasından teslim aşamasına kadar her konuda ezber bozmaya devam ediyor. Türkiye'de ilk kez, C-SUV bir otomobil tırla sahiplerinin evine kadar götürülüp teslim edildi. Sıfır kilometre Togg'ların fabrikadan çıkıp son sahiplerine ulaştığı gurur veren sevkiyat hikayesi sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Türkiye'nin otomobili Togg T10X modelini 7 ilde hak kazanan kullanıcılara teslim etti.

Togg'un resmi sosyal medya hesaplarından, T10X'lerin teslimatlarına ilişkin paylaşılan video kısa sürede izlenme rekorları kırdı.

T10X için kura çekimlerinde hak kazanan 7 ildeki kullanıcılara teslim edilmesi saniye saniye kayıt altına alındı. Akıllı araçlarını alan aileler kadar Togg teslimat tırlarının geçtiği mahalle ve girdiği sokaklardaki herkes büyük heyecan yaşadı.

Kula Elazığ'a, Anadolu Adana'ya, Oltu, Kocaeli, Gemlik Bursa, Isparta, İstanbul ve İzmir şehirlerindeki ilk kullanıcılarının evlerine teslim edildi. Yapılan paylaşımda "Çekilişle sipariş hakkı kazanan ilk kullanıcılarımızın T10X’lerini evlerine teslim ettik. Hayırlı, uğurlu olsun. " ifadelerine yer verildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Meral Akşener'in eşi Tuncer Akşener 'ilk kez milli oldu'.. Meral Akşener kürsüde anlattı
Meral Akşener'in eşi Tuncer Akşener 'ilk kez milli oldu'.. Meral Akşener kürsüde anlattı
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu’na mahalleliden sert tepki
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu’na mahalleliden sert tepki
Bursa'da yolcu otobüsü devrildi! Olay yerinden ilk görüntü geldi: Feci kazada ölü ve çok sayıda var
Bursa'da yolcu otobüsü devrildi! Olay yerinden ilk görüntü geldi: Feci kazada ölü ve çok sayıda var
Şirin Payzın'dan canlı yayında gaf! Uysal yerine Onay deyince sosyal medyanın diline düştü
Şirin Payzın'dan canlı yayında gaf! Uysal yerine Onay deyince sosyal medyanın diline düştü
MİT'ten nokta operasyon! Erdoğan canlı yayında duyurdu: Suriye'de etkisiz hale getirildi
MİT'ten nokta operasyon! Erdoğan canlı yayında duyurdu: Suriye'de etkisiz hale getirildi
Erdoğan'dan Ankara'da Kılıçdaroğlu'na 'Bakanlık' tepkisi: "Niye millete yalan söylüyorsun"
Erdoğan'dan Ankara'da Kılıçdaroğlu'na 'Bakanlık' tepkisi: "Niye millete yalan söylüyorsun"
Şırnak'ta 2 şehit, 45 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Şırnak'ta 2 şehit, 45 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Videoları sosyal medyaya damga vurmuştu! Fenomen Alişen Olucak trafikte tekme tokat kavga etti
Videoları sosyal medyaya damga vurmuştu! Fenomen Alişen Olucak trafikte tekme tokat kavga etti
Erdoğan: Türkiye düşmanı kim varsa hepsi umudunu bay bay Kemal'e bağlamış
Erdoğan: Türkiye düşmanı kim varsa hepsi umudunu bay bay Kemal'e bağlamış
Almanya'da Müslüman 2 çocuk ailesinden zorla alınarak çocuk esirgeme kurumuna verildi
Almanya'da Müslüman 2 çocuk ailesinden zorla alınarak çocuk esirgeme kurumuna verildi
Kuzey Marmara Otoyolu gişelerindeki kavga kamerada
Kuzey Marmara Otoyolu gişelerindeki kavga kamerada
Erzurum'da 13 yaşındaki çocuk husumetlisini bıçaklayarak öldürdü cinayet anı güvenlik kamerasında
Erzurum'da 13 yaşındaki çocuk husumetlisini bıçaklayarak öldürdü cinayet anı güvenlik kamerasında