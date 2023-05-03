BIST 4.470
DOLAR 19,48
EURO 21,54
ALTIN 1.263,33
POLİTİKA

Seçim çalışması yapan İYİ Partili gruba sert tepki! "Askerin kemiklerini sızlatanların selamını almıyorum"

İSTANBUL Arnavutköy’de seçim çalışması yapan İYİ Partili gruba bir vatandaş tepki gösterdi. Grubun selam verdiği vatandaş, "30 bin askerin kemiklerini sızlatan kişilerin selamını almıyorum” diyerek tepki gösterdi.

Arnavutköy Hadımköy Mahallesi’nde seçim çalışmaları çerçevesinde ziyaretler yapan İYİ Partili grup yoldan geçen bir vatandaşa selam verdiği esnada tepkiyle karşılaştı.

Vatandaş gruba, “Ben 30 bin askerin kemiklerini sızlatan kişilerin selamını almıyorum” diyerek tepki gösterdi. Grup ile vatandaş arasında tartışma yaşandı. Çevredeki vatandaşların araya girmesi ile tartışma kavgaya dönüşmeden ayrılırken, taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

Yaşananlar cep telefonu kamerası ile anbean görüntülendi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kıvanç Tatlıtuğ'un 'Aile' dizisinde siyasetinin dibine vuruldu! "Ampulü Söndür" mesajı olay
Kıvanç Tatlıtuğ'un 'Aile' dizisinde siyasetinin dibine vuruldu! "Ampulü Söndür" mesajı olay
"Kargocuyum" dedi dehşet saçtı: Cinayet şüphelisi Tokat'ta yakalandı
"Kargocuyum" dedi dehşet saçtı: Cinayet şüphelisi Tokat'ta yakalandı
Neslihan Atagül'den ihanet sorusunu duyunca sinirlendi, Kadir Doğulu böyle araya girdi
Neslihan Atagül'den ihanet sorusunu duyunca sinirlendi, Kadir Doğulu böyle araya girdi
Erdoğan'ın 'Dombra' adlı seçim şarkısını dinleyen Türk seçmenlere Fransa'da çekiçli saldırı!
Erdoğan'ın 'Dombra' adlı seçim şarkısını dinleyen Türk seçmenlere Fransa'da çekiçli saldırı!
Bursa'da iki grup birbirine girdi: Alışveriş merkezi savaş alanına döndü!
Bursa'da iki grup birbirine girdi: Alışveriş merkezi savaş alanına döndü!
İstanbul'da 4. kattan iş yerinin tentesine böyle düştü! O anlar kamerada
İstanbul'da 4. kattan iş yerinin tentesine böyle düştü! O anlar kamerada
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birilerinin kalp yapmayı öğrenmesi 40 gün sürdü, peki biz o sırada neler yaptık"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birilerinin kalp yapmayı öğrenmesi 40 gün sürdü, peki biz o sırada neler yaptık"
Tuzla'da özel bir tersanede yangın çıktı! Yük gemisi alev alev yandı
Tuzla'da özel bir tersanede yangın çıktı! Yük gemisi alev alev yandı
İstanbul’da trafikte dehşet saçtılar! Yumruklu ve sopalı kavga kamerada: 4 kişi sürücüye saldırdı!
İstanbul’da trafikte dehşet saçtılar! Yumruklu ve sopalı kavga kamerada: 4 kişi sürücüye saldırdı!
Evinden sokaktaki kavgayı izliyordu! Polis uyarı ateşi açınca yüzünden vuruldu o anlar...
Evinden sokaktaki kavgayı izliyordu! Polis uyarı ateşi açınca yüzünden vuruldu o anlar...
Bursa'da şoke eden görüntü! Canını hiçe saydı, odunların üstüne uzanarak böyle gitti
Bursa'da şoke eden görüntü! Canını hiçe saydı, odunların üstüne uzanarak böyle gitti
Meral Akşener'den Abdullah Öcalan bombası! İmralı'ya yargıdan birisi gönderildi
Meral Akşener'den Abdullah Öcalan bombası! İmralı'ya yargıdan birisi gönderildi