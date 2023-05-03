Nedim Şener olay ayrıntılar verdi! MİT, DEAŞ liderini, nasıl vurdu...

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, MİT'in, DEAŞ lideri Ebu Hüseyin El Kureyşi’yi nasıl bulup nasıl vurduğunu aktardı.

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, Kureyşi’nin Suriye’nin kuzey bölgesindeki eve yönelik dört saat süren operasyonda ölü ele geçirilmesinde bomba ayrıntılar verdi. Hürriyet yazarı Nedim Şener, Kureyşi’nin Suriye’nin kuzey bölgesindeki eve yönelik dört saat süren operasyonda ölü ele geçirilmesiyle ilgili ''Irak ve Suriye’de işgal ve vahşet derecesinde katliamlara imza atan uluslararası bir terör örgütüne dönüşen DEAŞ lideri Ebu Bekir El Bağdadi Türkiye’nin de verdiği destekle 27 Ekim 2019’da ABD operasyonuyla öldürüldü'' dedi. Şener, yazısında şunları kaydetti:

Ebu Bekir El Bağdadi liderliğindeki örgüt Suriye’de faaliyet gösteren El Nusra Terör Örgütü ile birleşerek El Kaide’den bağını tamamen kopardı ve 2013 yılından “Devletü’l İslemiyye fi’l Irak ve’ş Şam”ın (Irak Suriye İslam Devleti-DEAŞ) kuruluşunu ve sözde “hilafeti” ilan etti.

4 Temmuz 2014 günü El Bağdadi Musul’da bulunan El Nur El Kebir Camisi’nde Cuma hutbesine çıkarak DEAŞ terör örgütünü “İslam devleti”, kendisini de sözde “halife” olduğunu duyurdu.

Kendisini ‘Halife’ ilan etti

El Bağdadi, sözde halifeliğini güçlendirmek için ismini değiştirdi. Kendisinin Hazreti Muhammed’in soyundan geldiğini, dolayısıyla Kureyş olduğunu söyleyerek adını Ebu Bekir El Bağdadi, El Hüseyni El Kureyşi şeklinde değiştirdi.

Böylece halifeliğin ancak Kureyş soyundan olacağına dair Sünni inancını da kullanarak liderliğini güçlendirmeyi amaçladı.

Irak ve Suriye’de işgal ve vahşet derecesinde katliamlara imza atan uluslararası bir terör örgütüne dönüşen DEAŞ lideri Ebu Bekir El Bağdadi Türkiye’nin de verdiği destekle 27 Ekim 2019’da ABD operasyonuyla öldürüldü.

Nedim Şener'in yazısının tamamı