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Depremden kurtuldu, otobüsten kopan lastiğin çarpmasıyla can verdi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde tur otobüsünün yerinden kopan lastiği kaldırımdaki kıyafet kumbarasına, kıyafet kumbarası da depremzede vatandaşa çarptı. Ağır yaralanan adam, hastanede yaşamını yitirdi. Şahsın Hatay’da depremden sağ kurtulduğu, depremin ardından ailesiyle birlikte Manavgat’a gelerek ikamet etmeye başladığı öğrenildi.

Kaza; 20 Nisan’da Alanya-Manavgat D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Vedat Bayındır’ın kullandığı 07 BBC 248 plakalı tur otobüsünün sol arka lastiği yerinden koptu. Yerinden koparak fırlayan lastik, 50 metre ileride kaldırımda bulunan Manavgat Belediyesine ait kıyafet kumbarasına çarparken, kıyafet kumbarası da kaldırımda bulunan Cuma Ateş isimli vatandaşa çarparak yaralanmasına neden oldu.
Kazada ağır yaralanan Cuma Ateş, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, tur otobüsünde bulunan turistler kazayı ucuz atlattı. Kazanın şokunu atlatan turistler, olay yerine gelen bir başka tur aracıyla yollarına devam etti. Yaralanan vatandaşın olay yerine gelişi ve lastiğin kıyafet kumbarasına çarparak yerinden fırlatma anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı.

Hayata tutunamadı
Manavgat Devlet Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Cuma Ateş, dün gece hayatını kaybetti. Şahsın Hatay’da depremden sağ kurtulduğu, depremin ardından ailesiyle birlikte Manavgat’a gelerek ikamet etmeye başladığı öğrenildi.

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