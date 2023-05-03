Abdulkadir Selvi, Kılıçdaroğlu'na sordu: Kandil'e söz verdiniz mi?

HDP, Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini açıkladı... Selvi HDP'nin hedeflerini hatırlatarak soru sordu. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Kılıçdaroğlu'na ''HDP’nin hedefleri bunlar. Peki siz HDP’nin bu hedefleriyle mutabık mısınız?'' dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Kemal Kılıçdaroğlu'na köşesinde bazı sorular sordu. Abdulkadir Selvi, Mithat Sancar’ın Kılıçdaroğlu’na destek açıklamasında kritik bir cümle olduğunu söyledi. Sancar, “Kılıçdaroğlu ile hedeflerimiz örtüşüyor” dedi. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Kılıçdaroğlu'na sordu. HDP'nin hedeflerini hatırlatan Selvi ''Siz HDP’nin bu hedefleriyle mutabık mısınız? PKK’ya yönelik operasyonları durdurma konusunda Kandil’e sözü verdiniz mi?'' dedi. Selvi, yazısında şunları kaydetti:

Bu İsa’nın son sırrı değildi. Zaten Kılıçdaroğlu’nun Meclis’te HDP’yi ziyaretinde cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacaklarını deklare etmişlerdi. Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın açıklamaları, Kılıçdaroğlu’nu destekleyecekleri yönündeydi. Hem aday çıkarmayıp hem de Sinan Oğan’ı destekleyecek halleri yoktu. Zaten Selahattin Demirtaş, günler öncesinden “Yürü Bay Kemal” diyerek işareti vermişti. Ayrıca Kandil’deki baron şefleri, Kılıçdaroğlu’nu işaret etmişlerdi. Mithat Sancar sadece bunun sözcülüğünü yaptı.

Kandil'le E 6 ay önce anlaştı

HDP ile Kılıçdaroğlu arasındaki anlaşma Meclis’teki ziyaret sırasında sağlanmadı. O ziyaret işbirliğinin ilanıydı. Ama 6 ay önce CHP’li Sezgin Tanrıkulu ve bölgeden önemli bir işadamının aracılığıyla Kandil’le anlaştılar. Selahattin Demirtaş ve Ahmet Türk bu anlaşmanın katalizörü oldu. Anlaşmanın temeli CHP’nin tarihinde ilk kez Irak ve Suriye tezkerelerine HDP ile birlikte ret oyu verdiği zaman atıldı. Irak-Suriye tezkeresi, Kılıçdaroğlu açısından Kandil’in bir güvenilirlik testiydi. Kılıçdaroğlu bunu başarıyla geçti, Kandil’in desteğini kaptı.

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