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POLİTİKA

Ali Babacan'a esnaf ziyaretinde şok tepki: Şu hareketinden annen baban memnun mu?

Esnaf ziyareti için Ulus semtine giden DEVA Partisi Lideri Ali Babacan, vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. Vatandaş, Babacan'a AK Parti'den ayrılıp CHP ile beraber olduğu için tepki gösterdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara'nın Ulus semtinde bulunan Çıkrıkçılar Yokuşu'ndaki esnafa ziyaret düzenledi. Çocukluğunun bu bölgede geçtiğini ve ticareti burada öğrendiğini her katıldığı programda dile getiren Babacan, burada beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Yaşanan olayların üzerinden birçok kez siyaset yapan Babacan, bu kez esnaf ziyaretinde vatandaşlardan tepki gördü.

Ziyaretler esnasında bir vatandaş, Babacan'a AK Parti'den ayrılıp CHP ile yol yürüdüğü için tepki gösterdi.

"Güneşi bıraktınız..."
Babacan'a tepkisini gösteren vatandaş şu ifadeleri kullandı:

Şu hareketinden annen memnun mu? Baban memnun mu? Amcan, dayın, kayınpederin, kayınvaliden memnun mu? Güneşi bıraktınız, çöplükte yer arıyorsunuz. Babacan kendine çok ama çok yazık ettin.

Söylenen sözler karşısında yüzü düşen Ali Babacan, vatandaş konuşurken bölgeden ayrılmak zorunda kaldı.

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