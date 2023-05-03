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Meral Akşener ve Mansur Yavaş, Sinan Ateş'in ailesinin evinde!

14 Mayıs seçimleri öncesinde partilerin ve adayların mitingleri sürüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in ailesini ziyaret etti.

Millet İttifakı'nın Bursa'daki seçim mitingi için kente gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 30 Aralık 2022 tarihinde silahlı saldırı sonucu öldürülen Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş’in Bursa’daki ailesini evlerinde ziyaret etti.

Meral Akşener ve Mansur Yavaş'a İYİ Parti Bursa İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu, İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ve İYİ Parti Bursa milletvekili adayları da eşlik etti.  Ziyarette, CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey de bulundu.

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