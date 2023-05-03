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Süleyman Soylu taklidi Can Ataklı'yı bu hale getirdi!

Gazeteci Can Ataklı, Youtube yayınlarında yeni bir skandala daha imza attı. Ataklı, Süleyman Soylu'nun taklidini yaptı.

Kendi Youtube kanalında yaptığı skandal açıklamalarla sık sık gündeme gelen Can Ataklı, bir skandala daha imza attı. Can Ataklı, Süleyman Soylu'nun Ayasofya açıklamasının taklidini yaptı. İnternethaber Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Can Ataklı'nın garip hareketlerini youtube kanalında yorumladı.

Hadi Özışık Youtube programında Ataklı'nın hareketleri için ''Daha önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bir konuşması sonrası ekranda garip garip hareketler yapan Can Ataklı, kendisine delirmiş dediğimde beni mahkemeye vermişti. Şimdi yeni bir video daha çekmiş, ama bu sefer Can Ataklı'yı delirten Erdoğan değil Süleyman Soylu'nun Ayasofya açıklaması olmuş. Stand-up desen değil, taklit desen değil... Nedir bu hareketler yahu'' ifadelerini kullandı.

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