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PKK'lı iki terör elebaşı Mehmetçiğe böyle teslim oldu! TSK aman dileyene ateş etmez

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde sözde yönetim kadrosunda bulunan 2 PKK’lı terörist teslim oldu. O anların görüntüsü ortaya çıktı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Dün Irak’ın kuzeyinde örgütün sözde 2 elebaşı teslim oldu. Suriye sınırında da 3 terörist etkisiz hâle getirildi. Böylece son on günde 40’a yakın terörist etkisiz hâle getirildi" dedi.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın açıkladığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saklandıkları mağaradan çıkarak teslim olan sözde yönetim kadrosundan 2 PKK’lı teröristin teslim olma görüntüleri ortaya çıktı.

Mehmetçiklerin, iki teröriste "Türk Silahlı Kuvvetleri, aman dileyene ateş etmez!" sözleri dikkat çekti. 

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