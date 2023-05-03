Bomba anketler peş peşe geldi! Bakın hangi ismin oyları çıkışa geçti...

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, YouTube'daki yayınında 14 Mayıs 2023 seçimleri öncesi anket firmalarının son anketlerini değerlendirdi.

14 Mayıs 2023 milletvekili ve cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimine tam 10 gün kaldı. Liderlerin mitingleri tam gaz devam ederken, meydanlarda "en fazla kalabalığı sen topladın ben topladım" savaşı da sürüyor. Bir yandan da anket firmaları üst üste anket sonucu açıklıyor.

Optimar ve Areda Survey'in ardından Gezici Araştırma da olay yaratacak anketini paylaştı. Özellikle 2018 seçimlerinde Muharrem İnce'nin 2. tura kalacağını ve ikinci turda seçimi kazanacağını söyleyen Gezici Araştırma, bu seçimde de Kemal Kılıçdaroğlu'nu yüzde 52 ile önde göstermiş. İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık canlı yayında anketleri değerlendirdi ve ''bu anketlerin hepsini bir yere not alıyoruz, 15 Mayıs sabahı hepsini tek tek hatırlayacağız'' ifadelerini kullandı.