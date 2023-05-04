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SEÇİM2023

Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı Erdoğan videosunun aslı ortaya çıktı bunların dini var mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'na oy verecekleri kastederek, "Bunların bayrağı var mı? Bunların ezanı var mı? Bunların dini var mı?" dediği iddiasıyla ilgili gerçek ortaya çıktı. Videonun orjinalinde Erdoğan'ın ithamlarının Kandil'deki PKK'lı teröristlere yönelik olduğu görülüyor.

14 Mayıs seçimlerine doğru manipülasyon ve yalan haberler çoğaldı. Kılıçdaroğlu, halkı kutuplaştırmakla suçladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı paylaştığı bir video ile hedef aldı.

Videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'na oy verecekleri kastederek, "Bunların bayrağı var mı? Bunların ezanı var mı? Bunların dini var mı?" dediği iddia ediliyordu.

Teröristlere söylüyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı söz konusu videosun orjinali ile montajlı halini paylaştı. Videonun orjinalinde Erdoğan'ın ithamlarının Kandil'deki PKK'lı teröristlere yönelik olduğu görülüyor. 

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