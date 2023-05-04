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Erdoğan'ın sesiyle Murat Kurum'a tepki gösterdi: Güldüren diyalog! "Koşman lazım, Gomis senden daha iyi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini ve mimiklerini başarılı bir şekilde taklit etmesiyle tanınan ve fenomen haline gelen Muhammed Nur Nahya ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum arasında gülümseten bir diyalog gerçekleşti. Nahya’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesiyle “Gomis senden daha iyiydi” sözleri sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul'a getirilen 20 depremzede çocuk için düzenlenen dostluk maçına fenomen Muhammed Nur Nahya ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum arasındaki diyalog damga vurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ses tonunu taklit ettiği videolarla tanınan Muhammed Nur Nahya maç sonrası Bakan Murat Kurum ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparak konuştu.

“Sayın Cumhurbaşkanı siz ne diyorsunuz bu konuya” sorusunun sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesiyle "Murat biraz daha koşman lazım, yavaş kaldın" diyen Nahya "Gomis senden daha iyi" dedi.

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