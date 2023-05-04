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SEÇİM2023

Nedim Şener 'işte Gezi işte PKK/HDP’li Demirtaş' dedi videoyu paylaştı

Yazar Nedim Şener, Gezi Parkı eylemlerinde HDP'nin protestolara neden katılmadığını o dönem anlatan Selahattin Demirtaş'ı sosyal medya hesabından paylaştı. Darbe çıkarmaya çalışanlarla birlikte olmayacaklarını söyleyen Demirtaş, konuşmasında "Hangi ülkede bu tür halk hareketler çıkarsa o ülkenin aleyhine çalışmak isteyen uluslararası güçler yatırım yapar oraya" dedi.

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık destek veren Selahattin Demirtaş'ın, o dönem Başbakan Erdoğan'a karşı protestolara karşı çıktığı 2013'te sözleri yeniden gündeme geldi.

2013'teki Gezi Parkı protestolarında Demirtaş'ın neden eylemlere destek vermediklerini anlatan videosunu yazar Nedim Şener, Twitter hesabından paylaştı.

Demirtaş söz konusu görüntülerde "Bizim tabanımız ırkçılarla ulusalcılarla milliyetçilerle hareket etme gibi bir durumumuz olmaz" diyor.

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