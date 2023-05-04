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SEÇİM2023

Cem Küçük ile Nihal Bengisu Karaca canlı yayında birbirine girdi HDP kapışması

Katıldığı bir yayında "Kemal Bey çıkıp ‘HDP, sen ülkeyi böleceğim diyorsun sen kimsin?’ demiyor." diyen Cem Küçük'e Nihal Bengisu Karaca sert çıktı. CHP'li Faik Öztrak'ın bu sözlere tepki gösterdiğini savunan Karaca, HDP'nin yasal parti oldunu söyledi.

TV100'de Cansu Canan Özgen'in sunumu ile yayınlanan Özgür İfade programında gergin anlar yaşandı. "Kemal Bey, CHP'li biri çıkıp 'HDP, sen ülkeyi böleceğim diyorsun sen kimsin?' demiyor" diyen Cem Küçük'e Nihal Bengisu Karaca tepki gösterdi.

Karaca, "Faik Öztrak kaç kere dedi bunu" diyerek yanıt verdi.

Bunun üzerine Küçük, "PKK’ya diyor onu, HDP’ye diyecek. Semra Güzel’e ne diyeceksin? Kim milletvekili yaptı onu? Niye CHP bunlara bir şey demiyor?" dedi.

Karaca ise "Siz de HDP'yi dövsün tokatlasın istiyorsunuz. HDP yasal bir parti" dedi.

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