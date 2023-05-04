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İNTERNETHABER TV

Seçimler öncesi muhalefetin tehlikeli planları!

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın programına konuk oldu.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun için “Cambridge Analytica'cılık oynamak kapasitenizi aşar” ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu paylaşımında, Altun ile İletişim Başkanlığı'nda yönetici olan bazı diğer isimlerin dark web olarak bilinen takibi güç sanal ağlar için “anlaşma” yapmaya çalıştığını iddia etti. Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın canlı yayınında Kılıçdaroğlu'nun bu ifadelerini değerlendirdi. 

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