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İktidarı "Şimdi doktor dövüyoruz" diyerek savundu! Doktorlar ayaklandı...

Sokak röportajında iktidarı savunan bir kadının "Eskiden doktorlardan fırça yiyorduk, şimdi doktor dövüyoruz" diye savundu. Doktorlar sosyal medyada ayağa kalktı.

Seçimlere 10 gün kala sosyal medyanın gündeminde de sokak röportajları konuşulmaya devam ediyor. O röportajlardan birinde iktidarı savunan bir kadın, doktora şiddeti ön plana alarak "Şu an doktorları beğenmiyoruz, doktor dövüyoruz, o rahatlık" diyerek savununca gündem oldu. 

Şiddeti savunan dil, tüm kullanıcılar tarafından eleştirildi. Görüntülerin yayılmasının ardından 'Tıbbiyeli Sözlük' adlı hesap "ters psikoloji ile #doktordövebiliyoruz şeklinde bir etiket belirledik." çağrısı yaptı. Doktorlar sosyal medya üzerinden kazan kaldırdı. 

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