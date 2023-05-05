AK Partili Galip Ensarioğlu: Devlet sürekli Öcalan’la görüşüyor

Selahattin Demirtaş'ın başlattığı, Meral Akşener'in "Yargıdan birini adını değiştirerek Öcalan'a gönderdiler" diyerek sürdürdüğü tartışmaya AK Parti milletvekili adayı Galip Ensarioğlu da katıldı. "Devlet sürekli Öcalan’la görüşüyor" diyen Ensarioğlu, "Yani Öcalan’ı tecrite mahkum eden devlet değil" dedi.

14 Mayıs seçimlerine günler kala Abdullah Öcalan merkezli tartışma sürüyor. Muhalefetin "Öcalan'la görme" iddiaları iktidar kanadı tarafından yalanlanırken bu kez de AK Parti Diyarbakır 1. sıra adayı Galip Ensarioğlu; canlı yayında devletin Abdullah Öcalan'la sürekli görüştüğünü açıkladı. Ensarioğlu'nun açıklamasıyla tartışma yeni bir boyut kazandı.

Tartışmayı Selahattin Demirtaş başlattı

HDP'nin Edirne'de tutuklu bulunan eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Erdoğan, İmralı'ya heyet gönderip ne istemiş olabilir sizce?" paylaşımıyla başlayan tartışma yeni bir boyut kazandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İmralı iddiasını kesin bir dille reddetti. Ardından önce Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, bugün de Murat Ağırel, İmralı'ya heyet gittiğini iddia etti.

Akşener: Yargıdan biri farklı isimle gitti

Murat Ağırel, heyetin 28 Mart'ta İmralı'yı ziyaret ettiğini iddia etti. Bunların ardından İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Daha yeni İmralı’ya adam gönderdiler, yardım istediler. Kimin gönderildiğini biliyorum. Siyasetçi olsa adını hemen söylerim. Yargıdan birini gönderdiler" dedi. Adalet bakanı Bekir Bozdağ, Akşener'in iddialarını yalanladı.

"Devlet sürekli Öcalan’la görüşüyor"

Tüm bunların ardından Medyascope TV canlı yayınına katılan AK Parti Diyarbakır 1. sıra adayı Galip Ensarioğlu tartışmaları yeniden alevlendirecek şu açıklamayı yaptı: "Devlet sürekli Öcalan’la görüşüyor. Öcalan çözüme katkı sunmak istediği zaman, Türkiye’nin birliğine, bütünlüğüne, bu silahlı şiddetin son bulması için eğer bir katkı sunmak istiyorsa ve buna devlet de inanıyorsa bu tür görüşmeleri sürdürür."

Öcalan'ı tecrite mahkum eden kendileri

Silahlı şiddetin son bulmasının koşullarının bugün bizzat HDP ve Kandil tarafından ortadan kaldırıldığını belirten Ensarioğlu, "Yani Öcalan’ı tecrite mahkum eden devlet değil, Öcalan’ı tecride mahkum eden bizatihi Kandil’dir, bizatihi HDP’nin kendisidir. Çözüm sürecini boşa çıkaran, sabote eden, Öcalan’ı rolünü boşa çıkaran yine kendileridir" ifadelerini kullandı.