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POLİTİKA

AK Partili adaydan MHP çıkışı! 'MHP’ye giden her bir oy diğer partiye giden oydur'

AK Parti Siirt Milletvekili Adayı Mervan Gül, HÜDA-Par ve Yeniden Refah Partisi’ni Cumhur İttifakı’na dahil etmesiyle ilgili çok konuşulacak sözler söyledi. Gül; "Bak bunu hiçbir zaman unutmayın; MHP’ye giden her bir oy diğer partiye giden oydur. Bunu herkes böyle bilsin" dedi. Gül'ün bu sözlerinin yer aldığı videoyu MHP Genel Başkan Yardımcısı Ulvi Yönter'in beğenmesi dikkat çekti.

AK Parti, HÜDA-Par ve Yeniden Refah Partisi’ni Cumhur İttifakı’na dahil etmesiyle Cumhur İttifakı içerisinde başlayan tartışmalar gündemdeki yerini korurken İttifak içerisinde çatlak oluşturacak bir olay daha yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2003’te milletvekili seçilmesi için milletvekilliğinden ayrılan AK Parti’nin Siirt Milletvekili Adayı Mervan Gül, MHP’ye verilen oyları “Başka partiye giden oy” olarak değerlendirdi ve AK Partililerin MHP’ye oy vermemesini istedi.

Gidiyorlar diyorlar ki yok ‘Zaten biz ittifakız.’ Yok kardeşim

Mervan Gül şunları söyledi: "Bak ben bunu özellikle söylemek istiyorum: Bazıları diyor ki biz MHP’ye veriyoruz. Bak bunu hiçbir zaman unutmayın: MHP’ye giden her bir oy diğer partiye giden oydur. Bunu herkes böyle bilsin. Gidiyorlar geziyorlar diyorlar ki yok ‘Zaten biz ittifakız.’ Yok kardeşim kusura bakmayın."

MHP Genel Başkan Yardımcısı beğendi!

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, AK Parti Siirt Milletvekili Adayı Mervan Gül'ün MHP'ye oy vermeyin çağrısı yaptığı videoyu beğendi.

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