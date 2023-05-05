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SEÇİM

AK Partili Özlem Zengin ile CHP'li Engin Altay sokakta birlikte türkü söyledi

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul 3. Bölge'de seçim çalışması yaparken karşılaştı. CHP ve AK Parti grup başkanvekilleri sokak müzisyenleriyle birlikte Gesi Bağları türküsünü söyledi.

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne sayılı günler kala partilerin ve adayların seçim bölgelerindeki mesaileri de yoğun olarak sürüyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın da İstanbul 3. Bölge'de seçim çalışmaları devam ediyor. İki isim bugün Silivri'de karşılaştı. Zengin ve Altay Silivrili gençlerle "Gesi Bağları" türküsünü söylediği anlar renkli görüntülere sahne oldu.

AK Partili Özlem Zengin o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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