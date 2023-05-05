Kiev üzerindeki İHA vurularak düşürüldü

Ukrayna’nın başkenti Kiev üzerinde uçan İHA güvenlik güçleri tarafından vurularak düşürüldü. SİHA, Ukrayna hava kuvvetleri tarafından kontrolden çıktığı gerekçesiyle vurulduğunu açıkladı..

TB2 vurularak düşene dek, 15 - 20 dakika süresince patlamalar duyulduğu bildiriliyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Yardımcısı Andriy Yermak, ilk açıklamasında düşürülen SİHA’nın "düşmana ait" olduğunu söylemişti.

Ancak sonrasında hava kuvvetleri düşürülen aracın Ukrayna hava kuvvetlerine ait olduğunu doğruladı.

Yapılan açıklamada, “istenmeyen durumları önlemek” amacıyla TB2’nin vurulduğu kaydedildi.

Ordu, TB2’nin yerel saatle 20:00 sıralarında kontrolden çıktığını ve vurulması kararı alındığını duyurdu.

SİHA'nın vurulması sırasında bir yaralanma olmadığı, “büyük olasılıkla bir teknik sorun” çıktığının düşünüldüğü de ifade edildi.