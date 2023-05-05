BIST 4.484
DOLAR 19,49
EURO 21,53
ALTIN 1.283,37
GÜNCEL

Kiev üzerindeki İHA vurularak düşürüldü

Ukrayna’nın başkenti Kiev üzerinde uçan İHA güvenlik güçleri tarafından vurularak düşürüldü. SİHA, Ukrayna hava kuvvetleri tarafından kontrolden çıktığı gerekçesiyle vurulduğunu açıkladı..

TB2 vurularak düşene dek, 15 - 20 dakika süresince patlamalar duyulduğu bildiriliyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Yardımcısı Andriy Yermak, ilk açıklamasında düşürülen SİHA’nın "düşmana ait" olduğunu söylemişti.

Ancak sonrasında hava kuvvetleri düşürülen aracın Ukrayna hava kuvvetlerine ait olduğunu doğruladı.

Yapılan açıklamada, “istenmeyen durumları önlemek” amacıyla TB2’nin vurulduğu kaydedildi.
Ordu, TB2’nin yerel saatle 20:00 sıralarında kontrolden çıktığını ve vurulması kararı alındığını duyurdu.
SİHA'nın vurulması sırasında bir yaralanma olmadığı, “büyük olasılıkla bir teknik sorun” çıktığının düşünüldüğü de ifade edildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Beyoğlu'nda okul bahçesine istinat duvarı çöktü, 3 bina boşaltıldı
Beyoğlu'nda okul bahçesine istinat duvarı çöktü, 3 bina boşaltıldı
Binali Yıldırım da Kızılay Başkanı'nın istifasını istedi! Kerem Kınık koltuğa yapıştı bırakmıyor
Binali Yıldırım da Kızılay Başkanı'nın istifasını istedi! Kerem Kınık koltuğa yapıştı bırakmıyor
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, seçilmeden memura zam sözü! En düşüğü asgari ücretin 2 buçuk katına çıkacak
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, seçilmeden memura zam sözü! En düşüğü asgari ücretin 2 buçuk katına çıkacak
AK Parti'nin düzenlediği Mersin'deki Cengiz Kurtoğlu konserinde yangın çıktı
AK Parti'nin düzenlediği Mersin'deki Cengiz Kurtoğlu konserinde yangın çıktı
AK Partili adaydan MHP çıkışı! 'MHP’ye giden her bir oy diğer partiye giden oydur'
AK Partili adaydan MHP çıkışı! 'MHP’ye giden her bir oy diğer partiye giden oydur'
AK Partili Özlem Zengin ile CHP'li Engin Altay sokakta birlikte türkü söyledi
AK Partili Özlem Zengin ile CHP'li Engin Altay sokakta birlikte türkü söyledi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile gençler arasında gülümseten diyalog
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile gençler arasında gülümseten diyalog
İstanbul Sultangazi'de bir kadın eski eşi tarafından silahla vuruldu! İşte saldırı anının videosu
İstanbul Sultangazi'de bir kadın eski eşi tarafından silahla vuruldu! İşte saldırı anının videosu
Kayseri'ye Hulusi Akar damgası! Seçim atmosferi ne durumda?
Kayseri'ye Hulusi Akar damgası! Seçim atmosferi ne durumda?
Yangınlardan sonra ilk defa bir bozayı fotokapanla görüntülendi
Yangınlardan sonra ilk defa bir bozayı fotokapanla görüntülendi
Erdoğan'ın sesiyle Murat Kurum'a tepki gösterdi: Güldüren diyalog! "Koşman lazım, Gomis senden daha iyi"
Erdoğan'ın sesiyle Murat Kurum'a tepki gösterdi: Güldüren diyalog! "Koşman lazım, Gomis senden daha iyi"
İktidarı "Şimdi doktor dövüyoruz" diyerek savundu! Doktorlar ayaklandı...
İktidarı "Şimdi doktor dövüyoruz" diyerek savundu! Doktorlar ayaklandı...