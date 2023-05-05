Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda biter mi? Hilmi Daşdemir yazdı

2018 seçimlerine göre AK Parti ve Erdoğan'ın oy kaybı yaşadığını kabul eden Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, "Erdoğan ve AK Parti’nin bir önceki seçime göre az bir kaybı var. Seçimin ilk turda bitmesinin tek yolu, o kaybın yarısını almasıyla yeterli olacaktır." dedi.

14 Mayıs cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine sayılı günler kaldı. Kimin kazanacağı merak konusu olurken anket sonuçları, tarafları başa baş gösteriyor. Kamuoyu araştırma şirketi Optimar'ın başkanı Hilmi Daşdemir, seçimleri değerlendirdiği yazısında kararsızlara dikkat çekti. Anketlerde Erdoğan'ın önde olduğunu ancak Kılıçdaroğlu'nun da yüzde 45 çıktığını belirten Daşdemir, kararsızların ağırlık kesiminin Erdoğan tarafında olduğunu yazdı. Hilmi Daşdemir yazısında şunları kaydetti:

Benim ‘’Yüzyılın Seçimi’’ olarak nitelediğim, herkesin de önemini kabul ettiği bir seçim 14 Mayıs 2023’teki Cumhurbaşkanlığı seçimi.

Washington Post bile ‘’Dünyanın en önemli seçimi 2023 yılında Türkiye’de" diyor.

Anlayacağınız sadece Türkiye için önemli değil, tüm dünya için önemli bir seçim.

Son on yılın seçim tahminlerinde en iyi sonuçları veren bir kamuoyu araştırmacısı olarak bu seçimi doğru ya da hata payı sınırları içerisinde tahmin edebilecek miyiz, o da ayrı bir soru işareti olarak cevabını merakla beklediğimiz bir sonuç.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığımız tüm araştırmalarda önde çıktı. Ama "Muhalefetin en güçlü adayı da Kemal Kılıçdaroğlu'dur, hem HDP'nin tam desteğini alır. Zaten CHP Genel Başkanı olduğu için CHP'nin tabanı da rahat destekler. İYİ Parti'nin kuruluş sürecindeki katkılarından dolayı onlar da destekler. SP ve diğer partiler de meşruiyet sağlar" dedim.

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