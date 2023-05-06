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Tır devrildi çatılar uçtu seralar yıkıldı Mersin'de yıkım büyük oldu Valilikten açıklama

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Mersin'in Anamur ilçesinde fırtına ile birlikte ortaya çıkan hortum biri tır iki aracı devirdi, çatıları uçurup seralara zarar verdi. Mersin Valiliği, Anamur ilçesinde meydana gelen fırtına ve hortuma 13 kişinin yaralandığını, yaklaşık 100 civarında seranın zarar gördüğünü açıkladı.

Meteorolojinin uyarısının ardından Mersin'in Anamur ilçesinde kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili oldu. Fırtına ile birlikte ortaya çıkan hortum, ilçeye bağlı Sultan Alaaddin, Akarca ve Ören mahallelerinde seraları parçaladı, çatıları uçurdu. Hortum bir tırı devirdi, bir hafif ticari aracı da ters döndürdü. Fırtına da 13 kişi ise yaralandı.

"Can kaybı yok, 13 yaralı var"

Valilikten yapılan açıklamada: "Anamur İlçemizde, 06.05.2023 Cumartesi günü saat 10:30 sıralarında meydana gelen şiddetli fırtına ile birlikte oluşan hortum nedeniyle ilk belirlemelere göre 100 civarında muz serasının zarar gördüğü, bazı ev ve işyeri binalarının cam ve çatılarında, yol kenarlarındaki ağaçlarda ve taşıtlarda hasar oluştuğu tespit edilmiştir. Meydana gelen hortumdan dolayı can kaybımız yoktur. 13 vatandaşımız hafif şekilde yaralanmış olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Olayın yaşandığı andan itibaren AFAD, emniyet, jandarma, belediye, itfaiye ve 112 Acil sağlık ekiplerimiz sahada görevlendirilmiş olup Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından hasar ve zarar tespit çalışmalarına başlanmıştır. Anamur İlçemize, hortumdan etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" denildi.

Korku dolu anlar kameralara yansıdı

Ağaçların da devrildiği, seralarda ve çilek tarlalarında zarara yol açan fırtına ve hortumun geldiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. O anlarda kopan elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar ve devrilen kapının sürüklenmesi ile parçalanan seralar yer aldı. Yaşanan panik görüntüyü çeken vatandaşın anlatımına da yansıdı.

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