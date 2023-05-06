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Ekrem İmamoğlu, sahnede Suzan Kardeş ile birlikte İzmir Marşı'nı söyledi! Hıdırellez Şenlikleri başladı...

İSTANBUL'da yaşayanlar Hıdırellez kutlamaları için Yenikapı Etkinlik Alanı'nın akın etti. Baharın gelişi, İBB'nin Hıdırellez Şenliğiyle kutlandı... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, etkinliğe katılıp Suzan Kardeş ile birlikte İzmir Marşı'nı söyledi...

İstanbul'da yaşayanlar Hıdırellez kutlamaları için Yenikapı Etkinlik Alanı'nın akın etti. Baharın gelişi, İBB'nin Hıdırellez Şenliğiyle kutlandı.  Yenikapı'da, dans şovları ve yarışmalara, ateş üzerinden atlamalara sahne oldu.

5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece, dilek ve duaların kabul olduğuna inanılan Hıdırellez'de, vatandaşlar gül ağaçlarına da dileklerini astı. Etkinlik alanında, vatandaşlar birçok ritüeli yerine getirdi.

Akşam düzenlenen eğlence ve konser programlarında sanatçı Suzan Kardeş sahneye çıktı.  Suzan Kardeş bir ara İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu da yanına alarak sahnede İzmir Marşı’nı söyledi.

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