Oyuncu Serel Yereli iç çamaşırlarıyla yüzdü! Paylaşımı takipçilerini ikiye böldü

Uzun süredir İngiltere'de yaşayan ve Aleyna Tilki ile olan paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelen Serel Yereli, son paylaşımında dikkatleri üzerine çekti...

“Bodrum Masalı” adlı dizide adını duyuran oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, iç çamaşırlarıyla atladığı nehirde yüzdüğü anlara dair yaptığı paylaşımı gündem oldu.

Uzun süredir İngiltere'de yaşayan ve Aleyna Tilki ile olan paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelen Serel Yereli, son paylaşımında dikkatleri üzerine çekti.

Havanın soğuk olmasına aldırmayan genç oyuncu, iç çamaşırlarıyla soğuk suya atlayarak yüzdü. Bu anları da sosyal medya hesabından paylaşan Serel Yereli’yi takipçileri arasında destekleyenler de oldu eleştirenler de...