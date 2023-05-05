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Cübbeli Ahmet Hoca'dan Mansur Yavaş'a çok ağır sözler! SİHA senin nerene girdi?

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, seçimler yaklaştıkça Millet İttifakı ortaklarına eleştirilerini sertleştirmeye başladı. Cübbeli Hoca son olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ağır sözlerle yüklendi: "İHA, SİHA senin nerene girsin ya? Senin nerene girdi yani... Niye rahatsız oluyorsun? Sivri yerinden mi rahatsız oluyorsun, bir yerine girecek diye mi korkuyorsun?''

'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, yayınlanan bir videosunda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı argo sözlerle hedef aldı. Cübbeli Hoca, ''Mansur Yavaş İHA'lardan, SİHA'lardan bahsedilmeyecek diyor. İHA, SİHA senin nerene girdi? Sivri yeri bir yerine girecek diye mi korkuyorsun?'' ifadelerini kullandı. İşte Cübbeli'nin sosyal medyayı sallayan o videodaki sözleri...

Yapmadıkları kafirlik mi kaldı?

- Sizden kim ne hayır bekler. Bir kısım insanlar CHP'ye rey verecek ya... Yapmadıkları kafirlik mi kaldı ya! Yapmadıkları kafirlik mi kaldı! Mansur Yavaş'a bir acaba koymuştuk, MHP kökenli diye, şimdi ona da çarpıyı koyduk.

Senin, benim kızıma tecavüz edecekler

- Çünkü adam dünkü konuşmasında, evvelsi gün 'Artık İHA'dan SİHA'dan bahsedilmeyecek biz gelirsek' diyor. İHA, SİHA senin, benim namusumu koruyar ya... Ulan İHA, SİHA olmasa PKK bastı buraları... Benim karıma, senin kızına tecavüz edecek bunlar.

Sivri yeri bir yerine girecek diye mi korkuyorsun!

- Etmediler mi Doğu'da, Güneydoğu'da...Etmediler mi? Analar niye ağlıyor. Tecavüz etmediler mi kızlarına... İHA, SİHA senin nerene girsin ya? Senin nerene girdi yani... Niye rahatsız oluyorsun? Sivri yerinden mi rahatsız oluyorsun, bir yerine girecek diye mi korkuyorsun?''

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