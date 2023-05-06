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Mersin Erdemli'de palmiye ağaçları alev topuna döndü! Korku dolu anlar yaşandı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde yanarak metrelerce yükseğe alev saçan palmiye ağaçları, çevredeki binalarda oturanlara korku dolu anlar yaşattı.

-Olay, ilçeye bağlı Akdeniz Mahallesi'nde Mersin Antalya D-400 karayolu kenarındaki palmiye ağaçlarının bulunduğu bölgede yaşandı. Alınan bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenle boş barakalar ve palmiye ağaçlarının bulunduğu bir noktada yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle palmiye ağaçları bir anda alev topuna döndü. Bir süre sonra çevredeki binalara kadar yükselen alevler çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen 3 itfaiye aracıyla yangına müdahalede bulunuldu. Polis ekipleri ise rüzgarın da etkisiyle karayoluna kadar savrulan kıvılcımlar sebebiyle yol kenarında güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından yangın çevredeki bina ve iş yerlerine ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Mahalle sakinlerinden Arda Gezer, "Arka mahalleden geçiyorduk, yükselen dumanları gördük. Koştuk geldik zaten ağaçlar alev almıştı, ikisi de yanıyordu. O sırada zaten itfaiye ekipleri geldi. Söndürdüler şu an bir sıkıntı yok. Bir telaşlanma oldu, herkes itfaiyeyi aradı. Söndürdüler erkenden, bir şey olmadan bitti" dedi.
Yanan alanda soğutma çalışması yapılırken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesine yönelik inceleme başlatıldı.

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