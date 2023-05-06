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Mersin'de fırtına iş yerleri ve seralara zarar verdi

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Mersin'de fırtına iş yerleri ve seralara zarar verdi

Mersin'in Anamur ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı iş yerleri ve seralarda hasar oluştu.

Mersin'de fırtına iş yerleri ve seralara zarar verdi

İlçede sabah saatlerinde yağmurun ardından başlayan fırtına, Fatih, Akarca ve Sultan Alaaddin mahallelerindeki tarım alanlarına zarar verdi.

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Mersin'de fırtına iş yerleri ve seralara zarar verdi

Rüzgarın yanı sıra kısa süreli oluşan hortumda da bazı araçlar devrildi, iş yerlerinin çatısı uçtu.

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Mersin'de fırtına iş yerleri ve seralara zarar verdi

Muz ve çilek seralarının yıkılmasına yol açan fırtına nedeniyle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit çalışması yapılacağı öğrenildi.

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Mersin'de fırtına iş yerleri ve seralara zarar verdi
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