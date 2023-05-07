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SEÇİM2023

Trafiğin ucu bucağı yok! Erdoğan'ın mitingine insan seli

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenecek olan Büyük İstanbul Mitingi'ne katılmak için yüzbinlerce vatandaş alana akın ediyor. Erken saatlerde yollara dökülen yüz binlerce vatandaş gerek şahsi araçlarıyla gerekse de toplu taşıma araçlarıyla ellerinde Türk bayraklarıyla miting alanına doğru ilerliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün Atatürk Havalimanı'nda saat 16.00'da Büyük İstanbul Mitingi düzenlenecek. Mitinge gitmek isteyen yüz binlerce vatandaş Atatürk Havalimanı'na doğru yola çıktı. Çok sayıda vatandaş hem şahsi araçlarıyla hem minibüslerle hem de toplu taşıma araçlarıyla miting alanına doğru ilerledi.

Ellerinde Türk bayrakları ve AK Parti bayrakları taşıyan vatandaşlar coşkuyu adeta sokaklara taşıdı. Miting alanının girişlerinde yoğun kalabalık dikkat çekti. AK Parti İstanbul İl Başkanlığının 1 milyon katılımcı hedefine ulaşması muhtemel görünüyor.

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