Meral Akşener'in '1 milyar dolar kimin cebine girdi?' diye sorduğu 'kaset'e erişim engeli geldi

İYİ Parti lideri Meral Akşener, dünkü İstanbul Mitingi'nde Ali Yeşildağ’ın sosyal medyaya düşen videosunu gündeme getirmiş ve !1 milyar dolar kimin cebine girdi? diye sormuştu. Akşener'in gündeme getirdiği videoya erişim engeli getirildi.

Millet İttifakı’nın 14 Mayıs Genel Seçimleri öncesindeki “Büyük İstanbul Buluşması” Maltepe’de gerçekleşti. İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yüklenerek, Ali Yeşildağ'ın iddialarını sormuştu. Yeşildağ'ın o videosuna erişim engeli getirildi. İşe Parti lideri Akşener, İstanbul Mitingi'nde şu iddiaları dile getirmişti...

- İki de bir bir kasetten bahsediyor Recep Bey… Var mıdır yok mudur belli değil, bir kasetten bahsediyorsun da dün sizin bir aile dostunuz seninle birlikte başına bir iş gelmesin diye hapse giren Yeşildağ ailesinin bir ferdi bir video yayınladı.

Nasıl hırsızlık yapıldığını anlatıyor

- O kasette çok enteresan nasıl hırsızlık yapıldığını anlatıyor. Ali Yeşildağ diyor ki, Antalya Havalimanı yıl 2007 bu havalimanı işletmesi satışa çıkıyor. Bir firma 5 milyar dolar veriyor.

- Buna karşılık o firmanın dosyasından evrak çalınıyor yakınlarından birine 3 milyar dolar veriliyor. 1 milyar dolar cebe indiriliyor ve bu kişi Erdoğan tarafından 1 milyar doların alındığını söylüyor.

Bu 1 milyar dolar kimin cebine girmiş

- Recep Bey hazır kaset orada, hazır video orada. Bu iddiaları senin araştırman gerekiyor. Sen Cumhurbaşkanısın, bize sövmek yerine sen bu videoyu bir sor bu 1 milyar dolar kimin cebine girmiş. Ali Yeşildağ’ın iddiasına göre senin cebine girmiş.

- Bunun dışında köprüler var, tüp geçitler var ve hava alanları var… Bunu da söyleyeyim çok enteresan demin saydığım; havalimanları, köprüler 3 milyar dolara yaptırılacak 11 milyar dolara yaptırıldı. 5 Milyarlık yeri 3 milyara verdiğinde 1 milyar cebeymiş. 3 milyar dolarlık yeri 11 milyar dolara bitirdiğin zaman cepteki para ne kadar oldu.