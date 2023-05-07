BIST 4.401
DOLAR 19,51
EURO 21,50
ALTIN 1.266,25
SEÇİM

Melih Gökçek, Ekrem İmamoğlu konusunda baltayı taşa vurdu! 'Sil hemen' dediler o da sildi

ANKARA Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Ekrem İmamoğlu'na doksandan gol atmak isterken golü kendi kalesine attı. Ekrem İmamoğlu'nun sahnesine fırlayan gencin videosunu $bulursam alnından öpeceğim' diye paylaştı, takipçileri uyarınca da hemen o paylaşımı sildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kaybettikten sonra sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Melih Gökçek bu sefer fena patladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mitingde sahneye çıkardığı bir gencin söylediklerini paylaşan Melih Gökçek, "Ekrem kendi mitinginde golü doksandan yemiş' notuyla paylaştı. Ama o video Gökçek'in sandığı gibi çıkmadı. 

Bulursam alnından öpeceğim

Ekrem İmamoğlu’nun sahneye aldığı genç mikrofona “Her şey çok güzel olacak. Recep Tayyip Erdoğan duysun” diye bağırdı. Melih Gökçek bu sözleri yanlış anlamış olacak ki Twitter sayfasından “Ekrem kendi mitinginde golü doksandan yemiş. Bu delikanlıyı tanımak tanımak istiyorum. Bulursam alnından öpeceğim” diye yazdı.

Başkanım bu videoyu hemen silin!

Melih Gökçek bu paylaşımı yaptıktan hemen sonra durumun farkında olan takipçileri “Başkanım bunu silin, Recep Tayyip Erdoğan duysun demiyor mu sonunda, Melih Başkan çocuk burada Reis’e karşı bir şey söyledi maalesef” gibi ifadelerle uyarıda bulundu. Melih Gökçek de bu durumu geç farketse de hemen yaptığı paylaşımı sildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İzmir'de 4 kişilik grup, bayrak asan AK Partil'ilere sataşıp küfredince kavga çıktı
İzmir'de 4 kişilik grup, bayrak asan AK Partil'ilere sataşıp küfredince kavga çıktı
Arjantinli sanatçılardan Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsü
Arjantinli sanatçılardan Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsü
Erzurum'da boruda sıkışan yavru köpek böyle kurtarıldı
Erzurum'da boruda sıkışan yavru köpek böyle kurtarıldı
Kırıkkale'de Sel suları minibüsü dereye yuvarladı: 6 işçi suya kapıldı!
Kırıkkale'de Sel suları minibüsü dereye yuvarladı: 6 işçi suya kapıldı!
TikTok videosu çekmek için atladığı su kanalından cansız bedeni çıkartıldı
TikTok videosu çekmek için atladığı su kanalından cansız bedeni çıkartıldı
Meral Akşener'in '1 milyar dolar kimin cebine girdi?' diye sorduğu 'kaset'e erişim engeli geldi
Meral Akşener'in '1 milyar dolar kimin cebine girdi?' diye sorduğu 'kaset'e erişim engeli geldi
Sivas’ta kuvvetli rüzgar çatıyı yerinden böyle söktü!
Sivas’ta kuvvetli rüzgar çatıyı yerinden böyle söktü!
Kral Charles muradına erdi ve tacına kavuştu
Kral Charles muradına erdi ve tacına kavuştu
Hakan Bayrakçı: Böyle sonuçlanırsa büyük sıkıntı çıkar!
Hakan Bayrakçı: Böyle sonuçlanırsa büyük sıkıntı çıkar!
Tır devrildi çatılar uçtu seralar yıkıldı Mersin'de yıkım büyük oldu Valilikten açıklama
Tır devrildi çatılar uçtu seralar yıkıldı Mersin'de yıkım büyük oldu Valilikten açıklama
TOGG polis arabasını görenler hayranlıklarını gizleyemedi!
TOGG polis arabasını görenler hayranlıklarını gizleyemedi!
Togg, asker uğurlamasında konvoy başı oldu
Togg, asker uğurlamasında konvoy başı oldu