BIST 4.401
DOLAR 19,51
EURO 21,50
ALTIN 1.266,25
POLİTİKA

İstanbul'da büyük AK Parti mitingi! 1 milyon 700 kişi akın etti, alan havadan böyle görüntülendi!

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen “Büyük İstanbul Miting” alanı dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, vatandaşların dev Türk bayrağı açtığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen “Büyük İstanbul Mitingi”nde katıldı. Erdoğan, mitinge resmi katılım rakamının 1 milyon 700 bin olduğunu söyledi. Miting alanı dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, vatandaşların alanı doldurduğu ve dev Türk bayağı açtığı görüldü.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Canan Kaftancıoğlu, AK Parti mitinginde kendi görüntülerinin izletildiği anları paylaştı: Hemşeri kıyağı
Canan Kaftancıoğlu, AK Parti mitinginde kendi görüntülerinin izletildiği anları paylaştı: Hemşeri kıyağı
Malatya’da TOGG izdihamı: İncelemek için sıraya girdiler!
Malatya’da TOGG izdihamı: İncelemek için sıraya girdiler!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu terör örgütleri ile gezen Kılıçdaroğlu'na vatanımızı asla böldürtmeyeceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu terör örgütleri ile gezen Kılıçdaroğlu'na vatanımızı asla böldürtmeyeceğiz'
Trafiğin ucu bucağı yok! Erdoğan'ın mitingine insan seli
Trafiğin ucu bucağı yok! Erdoğan'ın mitingine insan seli
Ekrem İmamoğlu, Erzurum mitingi öncesi belediye başkanına tepki gösterdi
Ekrem İmamoğlu, Erzurum mitingi öncesi belediye başkanına tepki gösterdi
Melih Gökçek, Ekrem İmamoğlu konusunda baltayı taşa vurdu! 'Sil hemen' dediler o da sildi
Melih Gökçek, Ekrem İmamoğlu konusunda baltayı taşa vurdu! 'Sil hemen' dediler o da sildi
İzmir'de 4 kişilik grup, bayrak asan AK Partil'ilere sataşıp küfredince kavga çıktı
İzmir'de 4 kişilik grup, bayrak asan AK Partil'ilere sataşıp küfredince kavga çıktı
Arjantinli sanatçılardan Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsü
Arjantinli sanatçılardan Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsü
Erzurum'da boruda sıkışan yavru köpek böyle kurtarıldı
Erzurum'da boruda sıkışan yavru köpek böyle kurtarıldı
Kırıkkale'de Sel suları minibüsü dereye yuvarladı: 6 işçi suya kapıldı!
Kırıkkale'de Sel suları minibüsü dereye yuvarladı: 6 işçi suya kapıldı!
TikTok videosu çekmek için atladığı su kanalından cansız bedeni çıkartıldı
TikTok videosu çekmek için atladığı su kanalından cansız bedeni çıkartıldı
Meral Akşener'in '1 milyar dolar kimin cebine girdi?' diye sorduğu 'kaset'e erişim engeli geldi
Meral Akşener'in '1 milyar dolar kimin cebine girdi?' diye sorduğu 'kaset'e erişim engeli geldi