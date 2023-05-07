Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay bay Kemal istersen fıçılarla iç! Milletim ayyaşa sarhoşa bırakmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük İstanbul Mitingi'nde, "Gezi'de camiye bira şişeleriyle girdiler" deyip ekledi: "Bay Bay Kemal istersen fıçılarla iç. Benim milletim ayyaşa sarhoşa kalkıp da meydanı bırakmaz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük İstanbul Mitingi'nde, "Gezi'de camiye bira şişeleriyle girdiler" deyip ekledi: "Bay Bay Kemal istersen fıçılarla iç. Benim milletim ayyaşa sarhoşa kalkıp da meydanı bırakmaz." İşte Erdoğan'ın o sözleri...

- Zulüm 1453 yazdılar duvarlara. Başbakanlık ofisimin karşısına rahmetli anneciğime hakaretler ettiler. Bunlar Atik Valide Camii'ne bira şişeleriyle girdiler mi? Tüneller açmaya kalktılar. Ama bedelini ağır ödediler. Bay Bay Kemal istersen fıçılarla iç. Benim milletim ayyaşa sarhoşa kalkıp da meydanı bırakmaz.

- Bay Bay kemal ne kadar içersen iç olmaz. Benim milletim ayyaşa sarhoşa meydanı bırakmaz. Zulüm 1453'te başladı yazanların mesajı açık değil mi? Kumpas kasetlerine sarılanların mesajı açık değil mi? 15 Temmuz'da tankların arasından kaçıp gidenlerin mesajı açık değil mi? Ekonomik tetikçilerin tuzaklarına tüketmeyin ülke batsın diyenlerin mesajı açık değil mi?

- Amerika'da kimlerle görüştün bay bay Kemal açıklasana. O restoranda kimlerle görüştün açıklasana. FETÖ'cülerle görüştü.