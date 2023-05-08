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Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya sert sözler! 'Ahlakını yitirmiş adam...'

Erzurum'daki saldırının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kendisini karşılamaya gelenlere seslenen Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert sözlerle yüklendi...

Ekrem İmamoğlu, Erzurum’dan İstanbul’a geldiğinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda binlerce kişi karşıladı. Vatandaşlara seslenirken İstanbul seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yaşananların benzeri yaşandı. Ceketini çıkarıp beyaz gömleğinin kollarını kıvıran İmamoğlu, Süleyman Soylu'ya "İçişleri Bakanı bir televizyon kanalına çıkarak Erzurumlulara provokatör dediğimi anlatacakmış. Utanmaz adam, iftiracı, yalancı. Bu adam gözü fırfır dönerek konuşuyor. Ahlakını yitirmiş bir adam” cevap verdi.

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