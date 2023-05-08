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Kemal kılıçdaroğlu: Mafya, SADAT, torbacı, domuz bağcılar koalisyonu

Ekrem İmamoğlu'na Erzurum'da düzenlenen saldırının ardından bir video yayınlayan Milet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşlara sakin olmaları çağrısı yapıp sert konuştu...

CHP lideri ve Millet İttifakı lideri Kemal Kılıçdaroğlu,  Erzurum'da yaşanan saldırının ardından video yayınladı. Kılıçdaroğlu, “Mafyalar, militanlar, Sadatçılardan, Sinan Ateş'i öldüren torbacılardan ve domuz bağcılardan oluşan bir koalisyon var. Ülkeye değişim getirmenin bedelini ödemeye hepimiz hazırız! Amaçları insanları korkutarak sandıktan uzak tutmak. 14 Mayıs'a odaklanın, başka her şey teferruattır. Ekrem Evladıma da geçmiş olsun, ülkeye değişim getirmenin bedelini ödemeye hazırız” ifadelerini kullandı. 

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