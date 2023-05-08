İmamoğlu Erzurum'da şov mu yaptı yoksa saldırıya mı uğradı? Karahasanoğlu yazdı...

Erzurum'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na büyük tepki. İmamoğlu'na taş atılması sonrası seçim meydanı kıyamet yerine dönüştü. Ekrem İmamoğlu ile birlikte Murat Ongun da vardı. Ekrem İmamoğlu Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i suçlarken, Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu da Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum mitingine düzenlenen taşlı saldırıya ilişkin olarak, “Ortada atılan taş falan olmadığı halde, ‘Size atılan taşları sakın geri atmayın, siz taş atmayın, beni dinleyin’ diyor” iddiasında bulundu. Karahasanoğlu yazısında, “İstanbul’daki tarihi mitingin haberi Ekrem İmamoğlu’na ulaştırılmış olmalı ki..Bir hafta sonra hayalindeki Cumhurbaşkanı yardımcılığının.. 10 ay sonra da, şu an oturduğu İBB koltuğunun da altından kayacağını fark ettiği için… Erzurum’da şova soyunmuş.” dedi.

Karahasanoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Halktv’den olayları izliyorum.. Halktv’den izliyorum ki, “İktidara yakın kanallar, olayları göstermiyor, onun için de görmemişsin” savunmasına sarılmasınlar.. Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum şovunu, Halktv’den izliyorum. Tam bir Sülün Osman.. Çırpınıyor.. Yahudi taktiğine başvuruyor.Cami avlusunda yahudi, bir müslümanı döverken, “Koşun müslümanlar. Beni, yani bir müslümanı dövüyorlar” dediği gibi, fıkradaki yahudi taktiği ile karşımıza çıkıyor.. Sülün Osman, polise “Emniyet emniyet” diye bağırıyor..

Ekrana bakıyorum, İmamoğlu’nu dinleyen topluluk gösteriliyor.. İmamoğlu’nu dinlemeye gelen topluluk, gayet sakin, kendisine bakıyorlar. “Bu adam niye ‘Emniyet emniyet’ diye bağırıyor ki?” modunda şaşkın şekilde İmamoğlu’nu izliyorlar..

Sülün Osman ortalığı birbirine katmak için, profesyonelce tahrikini sürdürüyor. Ortada atılan taş falan olmadığı halde, “Size atılan taşları sakın geri atmayın, siz taş atmayın, beni dinleyin” diyor.

Aynı anlarda, Halktv ekranında Sülün Osman’ın hitap ettiği topluluk gösteriliyor.. Onlara atılan ne taş var. Ne de onların bir kaçışmaları.. Gayet sakin, İmamoğlu’na bakarak, “Bu ne saçmalıyor” modunda konuşmayı dinlemeye çalışıyorlar.. Hatta bazıları o kadar sakin ki, ellerindeki bayrakları sallıyorlar.. Ama Sülün Osman, kendi düzenlediği mitingi dağıtmaya kararlı.. “Yaralanan vatandaşlar var siz seyrediyorsunuz, Erzurum Valisi, Belediye Başkanı hakkınızda suç duyurusunda bulunacağız” diyerek, sanki ortada bir olay varmış gibi algı oluşturuyor, alanda toplanan halkı tahrik ediyor..

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