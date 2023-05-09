BIST 4.562
DOLAR 19,51
EURO 21,44
ALTIN 1.270,48
SEÇİM

Hazine Bakanı Nureddin Nebati, sahnede Gülben Ergen'den şarkı istedi! 'Uçacaksın, havalara uçacaksın...'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin'de "Kadınlar İçin Konser" etkinliğine katıldı. Bakan Nebati, konuşmasının ardından sahneye çıkan Gülben Ergen'den şarkı isteğinde bulundu. Bakan Nebati'nin istediği şarkının ismi dikkat çekti...

AK Parti’nin Mersin milletvekili adayı Nebati, partisinin Mersin İl Başkanlığınca Millet Bahçesi’nin sahil etabında düzenlenen “Kadınlar İçin Konser” etkinliğinde, kısa sürede kentteki vatandaşlarla kaynaşmaya başladığını söyledi.

Gençlerle buluşmaktan keyif aldıklarını belirten Nebati, “İnşallah bu birlik ve beraberliğimiz devam eder. Gençlerin emrindeyiz. Gençler ve kadınlar için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Gülben Ergen'den 'uçacaksın' şarkısını istedi

Bakan Nebati, konuşmasının ardından etkinlik kapsamında sahne alan Gülben Ergen’den “Uçacaksın” adlı şarkısını söylemesini istedi. Gülben Ergen de Nebati’nin istediği şarkıyı seslendirdi.

Programda sahneye çıkan müzisyen Özgür Alter de Nebati için “Urfalıyam Ezelden” adlı türküyü söyledi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
1.2 milyon lira maaş alan banka müdürü kim? 850 bin TL maaşına yüzde 35 zam yaptı
1.2 milyon lira maaş alan banka müdürü kim? 850 bin TL maaşına yüzde 35 zam yaptı
Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'na saldırıyla ilgili gözaltına alınan 15 kişi serbest bırakıldı
Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'na saldırıyla ilgili gözaltına alınan 15 kişi serbest bırakıldı
İzmir'de CHP afişleri olan kahvehaneye saldırı! CHP: Savcı Sayan ve beraberindekiler saldırdı
İzmir'de CHP afişleri olan kahvehaneye saldırı! CHP: Savcı Sayan ve beraberindekiler saldırdı
Malatya’da 4 yaşındaki çocuk bakarada yanarak can verdi! Konya'dan ziyarete gelmiş
Malatya’da 4 yaşındaki çocuk bakarada yanarak can verdi! Konya'dan ziyarete gelmiş
İmamoğlu'na taşlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 15 şüpheli serbest bırakıldı
İmamoğlu'na taşlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 15 şüpheli serbest bırakıldı
Muharrem İnce: Millet İttifakı çekilsin beni desteklesinler seçim garanti
Muharrem İnce: Millet İttifakı çekilsin beni desteklesinler seçim garanti
Emre Belözoğlu: Asla Galatasaray'ı çalıştırmam demem
Emre Belözoğlu: Asla Galatasaray'ı çalıştırmam demem
Adıyaman'da 4.6 büyüklüğünde korkutan deprem
Adıyaman'da 4.6 büyüklüğünde korkutan deprem
Mauro Icardi: Şampiyonluğa daha çok var
Mauro Icardi: Şampiyonluğa daha çok var
Selahattin Demirtaş'ın paylaşımına Ümit Özdağ'dan yanıt
Selahattin Demirtaş'ın paylaşımına Ümit Özdağ'dan yanıt
Meral Akşener: Kemal Kılıçdaroğlu ilk turda kazanacak
Meral Akşener: Kemal Kılıçdaroğlu ilk turda kazanacak
ABD'de hava yolu şirketleri gecikme ve iptallerden sorumlu tutulacak
ABD'de hava yolu şirketleri gecikme ve iptallerden sorumlu tutulacak